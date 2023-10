FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Vodafone Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,28 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,917 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 33,68 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 19.10.2023 auf 0,77 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 66,32 Prozent.

Vodafone Group war somit zuletzt am Markt 21,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at