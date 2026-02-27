Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Rentables Vodafone Group-Investment?
|
27.02.2026 10:03:43
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Vodafone Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vodafone Group-Papier 1,22 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 81,836 Vodafone Group-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,78 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 26.02.2026 auf 1,15 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -6,22 Prozent.
Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 27,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26