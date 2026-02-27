Vodafone Group Aktie

Rentables Vodafone Group-Investment? 27.02.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Vodafone Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vodafone Group-Papier 1,22 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 81,836 Vodafone Group-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,78 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 26.02.2026 auf 1,15 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -6,22 Prozent.

Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 27,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

