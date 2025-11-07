Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Vodafone Group-Investment im Blick
|
07.11.2025 10:04:27
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Vodafone Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,05 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 95,202 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2025 82,98 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,87 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,02 Prozent verringert.
Am Markt war Vodafone Group jüngst 20,79 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0,99
|0,85%
