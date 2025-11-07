FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Vodafone Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,05 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 95,202 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2025 82,98 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,87 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,02 Prozent verringert.

Am Markt war Vodafone Group jüngst 20,79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at