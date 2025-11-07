Vodafone Group Aktie

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

Vodafone Group-Investment im Blick 07.11.2025 10:04:27

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Vodafone Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,05 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 95,202 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2025 82,98 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,87 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,02 Prozent verringert.

Am Markt war Vodafone Group jüngst 20,79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

03.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
20.10.25 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
30.07.25 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

