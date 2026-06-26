Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Lukrative Vodafone Group-Anlage? 26.06.2026 10:03:50

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vodafone Group-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Vodafone Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Vodafone Group-Aktie 2,19 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Vodafone Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 559,964 Vodafone Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 1,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 785,68 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 52,14 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 24,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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15.06.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
13.05.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Vodafone Group Sell UBS AG
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