FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Vodafone Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,20 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Vodafone Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 453,721 Vodafone Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 432,76 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 13.11.2025 auf 0,95 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 56,72 Prozent.

Vodafone Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at