Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Vodafone Group-Performance 14.08.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel wäre eine Vodafone Group-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert

Bei einem frühen Vodafone Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1,21 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 82,809 Vodafone Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 1,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,49 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,51 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 27,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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