Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Weir Group-Anlage
|
23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: Hätte sich eine Weir Group-Investition von vor einem Jahr rentiert?
Das Weir Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Weir Group-Aktie bei 24,40 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,098 Weir Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,02 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 22.06.2026 auf 24,16 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,98 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 6,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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