Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Profitabler Weir Group-Einstieg?
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Weir Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,096 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.12.2025 286,52 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,38 GBP belief. Damit wäre die Investition um 186,52 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Weir Group betrug jüngst 7,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Weir Group PLC
|32,06
|-2,55%