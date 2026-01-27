Weir Group Aktie

Weir Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Weir Group-Einstiegs gewesen.

Am 27.01.2016 wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,48 GBP. Bei einem Weir Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,789 Weir Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 32,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 380,53 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 280,53 Prozent.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich zuletzt auf 8,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Weir Group PLC

mehr Nachrichten