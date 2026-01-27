FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Weir Group-Einstiegs gewesen.

Am 27.01.2016 wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,48 GBP. Bei einem Weir Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,789 Weir Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 32,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 380,53 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 280,53 Prozent.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich zuletzt auf 8,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

