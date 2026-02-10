Weir Group Aktie

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

Investmentbeispiel 10.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Weir Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Weir Group-Anteile bei 18,00 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Weir Group-Aktie investierten, hätten nun 555,556 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Weir Group-Papiere wären am 09.02.2026 19 311,11 GBP wert, da der Schlussstand 34,76 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 93,11 Prozent vermehrt.

Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

