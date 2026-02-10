Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Investmentbeispiel
|
10.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Weir Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Weir Group-Anteile bei 18,00 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Weir Group-Aktie investierten, hätten nun 555,556 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Weir Group-Papiere wären am 09.02.2026 19 311,11 GBP wert, da der Schlussstand 34,76 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 93,11 Prozent vermehrt.
Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weir Group PLC
|
10.02.26
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
29.01.26