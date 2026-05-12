Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Profitable Weir Group-Anlage?
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Weir Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Weir Group-Anteile bei 19,17 GBP. Bei einem Weir Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,216 Weir Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Weir Group-Anteile wären am 11.05.2026 129,25 GBP wert, da der Schlussstand 24,78 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,25 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Weir Group belief sich zuletzt auf 6,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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