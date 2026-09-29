Weir Group Aktie

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WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Weir Group-Anlage im Blick 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Weir Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Weir Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,77 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 596,140 Weir Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Weir Group-Aktien wären am 28.09.2026 15 702,34 GBP wert, da der Schlussstand 26,34 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 57,02 Prozent.

Weir Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,81 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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