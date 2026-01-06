Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Hochrechnung
|
06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Weir Group-Aktie bei 22,10 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4,525 Weir Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Weir Group-Papiere wären am 05.01.2026 132,22 GBP wert, da der Schlussstand 29,22 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,22 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Weir Group einen Börsenwert von 7,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weir Group PLCmehr Nachrichten
|
06.01.26
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.12.25
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.12.25
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Weir Group PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weir Group PLC
|34,02
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.