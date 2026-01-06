Weir Group Aktie

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

Hochrechnung 06.01.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Weir Group-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Weir Group-Aktie bei 22,10 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4,525 Weir Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Weir Group-Papiere wären am 05.01.2026 132,22 GBP wert, da der Schlussstand 29,22 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,22 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Weir Group einen Börsenwert von 7,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Weir Group PLC

Analysen zu Weir Group PLC

Aktien in diesem Artikel

Weir Group PLC

