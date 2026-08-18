FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Weir Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Weir Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,16 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Weir Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 413,907 Weir Group-Aktien. Die gehaltenen Weir Group-Papiere wären am 17.08.2026 11 059,60 GBP wert, da der Schlussstand 26,72 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,60 Prozent vermehrt.

Weir Group war somit zuletzt am Markt 6,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at