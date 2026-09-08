Weir Group Aktie

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WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Rentables Weir Group-Investment? 08.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Weir Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Weir Group-Anteile betrug an diesem Tag 16,18 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 618,047 Weir Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 835,60 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Papiers am 07.09.2026 auf 27,24 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,36 Prozent gesteigert.

Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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