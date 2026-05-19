FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Weir Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Weir Group-Anteile an diesem Tag bei 11,94 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Weir Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,752 Weir Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,48 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2 050,25 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 050,25 GBP, was einer positiven Performance von 105,03 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Weir Group eine Börsenbewertung in Höhe von 6,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at