Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Lukrative Weir Group-Investition?
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11.08.2026 10:04:10
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Weir Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Weir Group-Papier an diesem Tag 15,61 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,061 Weir Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 766,82 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Anteils am 10.08.2026 auf 27,58 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 766,82 GBP, was einer positiven Performance von 76,68 Prozent entspricht.
Der Weir Group-Wert an der Börse wurde auf 7,02 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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