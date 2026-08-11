FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Weir Group gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Weir Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Weir Group-Papier an diesem Tag 15,61 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,061 Weir Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 766,82 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Anteils am 10.08.2026 auf 27,58 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 766,82 GBP, was einer positiven Performance von 76,68 Prozent entspricht.

Der Weir Group-Wert an der Börse wurde auf 7,02 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at