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Weir Group Aktie

Weir Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Performance unter der Lupe 28.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Weir Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Weir Group-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Weir Group-Anteile an diesem Tag bei 17,90 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 558,659 Weir Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.07.2026 14 379,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,74 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,80 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 6,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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