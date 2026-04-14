FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.04.2021 wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,09 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Weir Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 523,972 Weir Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.04.2026 auf 30,78 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 127,85 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,28 Prozent zugenommen.

Der Weir Group-Wert an der Börse wurde auf 7,98 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at