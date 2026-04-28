FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Weir Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Weir Group-Papier an diesem Tag bei 22,64 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,170 Weir Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Weir Group-Anteile wären am 27.04.2026 1 281,80 GBP wert, da der Schlussstand 29,02 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,18 Prozent angewachsen.

Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at