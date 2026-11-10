FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weir Group von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Weir Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Weir Group-Papier bei 29,04 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 344,353 Weir Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 161,16 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Anteils am 09.11.2026 auf 23,70 GBP belief. Damit wäre die Investition 18,39 Prozent weniger wert.

Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at