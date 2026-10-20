FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Weir Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.10.2023 wurde die Weir Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Weir Group-Papiers betrug an diesem Tag 17,56 GBP. Bei einem Weir Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 569,476 Weir Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Weir Group-Aktie auf 26,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 988,61 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 49,89 Prozent.

Weir Group wurde am Markt mit 6,92 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at