Weir Group Aktie

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WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Lohnendes Weir Group-Investment? 01.09.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Weir Group-Investment gewesen.

Weir Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,34 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,671 Weir Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 28,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 641,32 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 64,13 Prozent.

Weir Group war somit zuletzt am Markt 7,34 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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