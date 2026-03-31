Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Langfristige Anlage
|
31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,20 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,310 Weir Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 27,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,45 Prozent erhöht.
Insgesamt war Weir Group zuletzt 7,09 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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