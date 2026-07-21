Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Lohnende Weir Group-Investition?
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21.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr bedeutet
Weir Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Anteile betrug an diesem Tag 26,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,453 Weir Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (24,48 GBP), wäre das Investment nun 916,85 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,31 Prozent.
Zuletzt verbuchte Weir Group einen Börsenwert von 6,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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