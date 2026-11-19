Whitbread-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,42 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,470 Whitbread-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 055,07 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 18.11.2026 auf 28,93 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 5,51 Prozent.

Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at