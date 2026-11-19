Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Investmentbeispiel
|
19.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Whitbread-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Whitbread-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,42 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,470 Whitbread-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 055,07 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 18.11.2026 auf 28,93 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 5,51 Prozent.
Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
19.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
19.11.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Whitbread-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
12.11.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Whitbread PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Whitbread PLC
|33,12
|-0,60%