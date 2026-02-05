Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Lukrative Whitbread-Investition?
|
05.02.2026 10:03:18
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 10 Jahren gekostet
Am 05.02.2016 wurden Whitbread-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Whitbread-Papier an diesem Tag 32,52 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 307,524 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 515,34 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 04.02.2026 auf 27,69 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,85 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Whitbread belief sich jüngst auf 4,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
