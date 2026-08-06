Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

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Whitbread-Investmentbeispiel 06.08.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Whitbread-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,48 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 29,002 Whitbread-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 25,21 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 731,15 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 26,89 Prozent vermindert.

Insgesamt war Whitbread zuletzt 4,21 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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