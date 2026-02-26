FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Whitbread-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Whitbread-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,00 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Whitbread-Aktie investiert, befänden sich nun 294,141 Whitbread-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Whitbread-Anteile wären am 25.02.2026 7 674,14 GBP wert, da der Schlussstand 26,09 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,26 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at