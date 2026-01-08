Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Langfristige Performance
|
08.01.2026 10:03:26
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Whitbread-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,40 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,252 Whitbread-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 25,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 724,10 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 27,59 Prozent.
Insgesamt war Whitbread zuletzt 4,29 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.01.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.12.25
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
18.12.25
|US activist targets Premier Inn owner Whitbread (Financial Times)