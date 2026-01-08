Whitbread Aktie

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

Langfristige Performance 08.01.2026 10:03:26

FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Whitbread eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Whitbread-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,40 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,252 Whitbread-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 25,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 724,10 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 27,59 Prozent.

Insgesamt war Whitbread zuletzt 4,29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

