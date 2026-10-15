Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

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Langfristige Performance 15.10.2026 10:03:22

FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 32,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, hätte er nun 303,594 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (25,40 GBP), wäre das Investment nun 7 711,28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,89 Prozent verringert.

Whitbread markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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