FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 29,83 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,352 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (28,15 GBP), wäre das Investment nun 94,37 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,63 Prozent verringert.

Whitbread markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at