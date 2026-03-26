Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Lukrative Whitbread-Anlage?
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26.03.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Whitbread-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,55 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 2,894 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67,69 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 25.03.2026 auf 23,39 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,31 Prozent verringert.
Whitbread wurde am Markt mit 3,91 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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