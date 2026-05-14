Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Rentable Whitbread-Investition?
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14.05.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Der Schlusskurs des Whitbread-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,10 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hat, hat nun 31,153 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 707,48 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 13.05.2026 auf 22,71 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 29,25 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Whitbread einen Börsenwert von 3,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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