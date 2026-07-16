Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Frühes Investment
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16.07.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor 5 Jahren bedeutet
Die Whitbread-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Whitbread-Aktie bei 29,60 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Whitbread-Aktie investiert, befänden sich nun 33,784 Whitbread-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2026 auf 23,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 790,54 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 20,95 Prozent vermindert.
Insgesamt war Whitbread zuletzt 3,84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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