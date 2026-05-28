Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Langfristige Performance
|
28.05.2026 10:03:14
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Whitbread-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Whitbread-Anteile 36,50 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Whitbread-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,739 Whitbread-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66,29 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 27.05.2026 auf 24,20 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 33,71 Prozent vermindert.
Whitbread wurde am Markt mit 4,05 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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