FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Whitbread-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Whitbread-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,67 GBP. Bei einem Whitbread-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,061 Whitbread-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,80 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 04.03.2026 auf 25,42 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 77,80 GBP entspricht einer negativen Performance von 22,20 Prozent.

Zuletzt verbuchte Whitbread einen Börsenwert von 4,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at