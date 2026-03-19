Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Profitabler Whitbread-Einstieg?
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19.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Whitbread-Anteile bei 28,04 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Whitbread-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 356,633 Whitbread-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.03.2026 auf 23,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 487,87 GBP wert. Mit einer Performance von -15,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Whitbread jüngst 3,98 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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