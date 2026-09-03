FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Whitbread-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 03.09.2023 wurden Whitbread-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Whitbread-Anteile bei 34,69 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Whitbread-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 288,268 Whitbread-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (23,96 GBP), wäre die Investition nun 6 906,89 GBP wert. Damit wäre die Investition um 30,93 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 3,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at