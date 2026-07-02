Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Investition
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02.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Whitbread-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Whitbread-Anteile an diesem Tag 28,99 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 344,947 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 195,93 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 01.07.2026 auf 23,76 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,04 Prozent.
Der Marktwert von Whitbread betrug jüngst 3,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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