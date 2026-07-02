Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Whitbread-Investition 02.07.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Whitbread-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Whitbread-Anteile an diesem Tag 28,99 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 344,947 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 195,93 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 01.07.2026 auf 23,76 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,04 Prozent.

Der Marktwert von Whitbread betrug jüngst 3,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Whitbread PLC

mehr Nachrichten