FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Whitbread eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Whitbread-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Whitbread-Anteile bei 31,55 GBP. Bei einem Whitbread-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 316,953 Whitbread-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 857,27 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 12.08.2026 auf 24,79 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 21,43 Prozent.

Der Whitbread-Wert an der Börse wurde auf 4,12 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at