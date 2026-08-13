Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Investment
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13.08.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Whitbread-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Whitbread-Anteile bei 31,55 GBP. Bei einem Whitbread-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 316,953 Whitbread-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 857,27 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 12.08.2026 auf 24,79 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 21,43 Prozent.
Der Whitbread-Wert an der Börse wurde auf 4,12 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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