Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Rentable Whitbread-Investition?
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30.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet
Die Whitbread-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,26 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Whitbread-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,199 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 25,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,81 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 19,19 Prozent vermindert.
Whitbread wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,20 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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