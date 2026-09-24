Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

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Whitbread-Performance 24.09.2026 10:03:25

FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Whitbread-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Whitbread-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Whitbread-Aktie betrug an diesem Tag 31,73 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 315,159 Whitbread-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Whitbread-Papiers auf 23,22 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 318,00 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 26,82 Prozent.

Whitbread war somit zuletzt am Markt 3,91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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