Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Performance
|
24.09.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet
Whitbread-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Whitbread-Aktie betrug an diesem Tag 31,73 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 315,159 Whitbread-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Whitbread-Papiers auf 23,22 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 318,00 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 26,82 Prozent.
Whitbread war somit zuletzt am Markt 3,91 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
24.09.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
17.09.26
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
10.09.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
03.09.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Whitbread PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Whitbread PLC
|27,24
|0,22%