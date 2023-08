FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes WPP 2012-Investment abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die WPP 2012-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der WPP 2012-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,15 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in WPP 2012-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 227,596 WPP 2012-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2023 gerechnet (8,18 GBP), wäre die Investition nun 10 041,74 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,42 Prozent.

Der Marktwert von WPP 2012 betrug jüngst 8,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

