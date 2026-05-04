WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Profitabler WPP 2012-Einstieg?
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04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 10 Jahren gekostet
Am 04.05.2016 wurden WPP 2012-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen WPP 2012-Anteile an diesem Tag bei 15,86 GBP. Bei einem WPP 2012-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,052 WPP 2012-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen WPP 2012-Papiere wären am 01.05.2026 167,47 GBP wert, da der Schlussstand 2,66 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 167,47 GBP, was einer negativen Performance von 83,25 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für WPP 2012 eine Börsenbewertung in Höhe von 2,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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