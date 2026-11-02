WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|WPP 2012-Investment
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02.11.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WPP 2012 von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die WPP 2012-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,28 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,740 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 55,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,06 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 55,73 GBP, was einer negativen Performance von 44,27 Prozent entspricht.
WPP 2012 wurde am Markt mit 4,38 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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