FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WPP 2012-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das WPP 2012-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,83 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,743 WPP 2012-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen WPP 2012-Papiere wären am 09.01.2026 23,59 GBP wert, da der Schlussstand 3,50 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,41 Prozent verringert.

Alle WPP 2012-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at