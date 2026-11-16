FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WPP 2012-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades WPP 2012-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,73 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in WPP 2012-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 597,729 WPP 2012-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 2 510,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,20 GBP belief. Mit einer Performance von -74,90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

WPP 2012 war somit zuletzt am Markt 4,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at