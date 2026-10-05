WPP 2012 Aktie

WPP 2012 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

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Performance unter der Lupe 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WPP 2012-Aktie Investoren gebracht.

Das WPP 2012-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,19 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investierten, hätten nun 1 390,821 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 5 183,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,73 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 48,16 Prozent vermindert.

Am Markt war WPP 2012 jüngst 4,02 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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