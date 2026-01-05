WPP 2012 Aktie
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem WPP 2012-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das WPP 2012-Papier bei 7,81 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 279,718 WPP 2012-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 319,05 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Papiers am 02.01.2026 auf 3,38 GBP belief. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 4 319,05 GBP entspricht einer negativen Performance von 56,81 Prozent.
Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich jüngst auf 3,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
